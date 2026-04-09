Burrat e moshës 18-25 vjeç në SHBA do të regjistrohen automatikisht në ushtri
Burrat në SHBA do të regjistrohen automatikisht në ushtri.
Ky ndryshim është pjesë e një përpjekjeje për të thjeshtuar procesin aktual të vetë-aplikimit dhe për të arritur kursime financiare, shkruan The Hill.
Sistemi i Shërbimit Selektiv (SSS) — agjencia qeveritare që mirëmban një bazë të dhënash të burrave që do të thirren për të shërbyer në rast të një emergjence kombëtare — i paraqiti një rregull të propozuar Zyrës së Informacionit dhe Çështjeve Rregullatore më 30 mars, sipas faqes së internetit të zyrës.
Shumica e burrave të moshës 18 deri në 25 vjeç duhet të regjistrohen në Shërbimin Selektiv, por regjistrimi automatik u bë i detyrueshëm në dhjetor 2025 si pjesë e Aktit fiskal të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare 2026.
SHBA nuk ka pasur një rekrutim të detyrueshëm ushtarak që nga Lufta e Vietnamit, me shërbimin ushtarak vullnetar që nga viti 1973.
Por ish-presidenti Jimmy Carter në vitin 1980 rivendosi Shërbimin Selektiv në rast të një “emergjence kombëtare”, ku regjistri mund të përdorej për të “ofruar personel për Departamentin e Luftës dhe shërbim alternativ, nëse autorizohej nga Presidenti dhe Kongresi”.
Shumë njerëz kanë vënë në pikëpyetje nëse një rekrutim ushtarak amerikan mund të ndodhë në mes të luftës në Iran, i cili aktualisht është në një armëpushim të brishtë dyjavor.
Trump i vetëm nuk mund ta rikthejë draftin përmes veprimeve ekzekutive, pasi Kongresi do të duhet të miratojë legjislacion për të ndryshuar Aktin e Shërbimit Selektiv Ushtarak për të autorizuar presidentin të fusë personel në ushtri.
Megjithatë, mosregjistrimi në rekrutim konsiderohet krim dhe mund t’i pengojë njerëzit të marrin ndihmë financiare dhe punësim të financuar nga shteti, të shkaktojë pamundësi për t’u përfshirë në shumë mundësi punësimi federale dhe trajnim pune sipas Aktit të Inovacionit dhe Mundësive të Fuqisë Punëtore, dhe mund të sjellë një gjobë deri në 250,000 dollarë dhe burgim deri në pesë vjet.
Përveç kësaj, emigrantët që nuk regjistrohen mund të humbasin shtetësinë amerikane.
Sipas rregullit të ri, burrat do të regjistrohen automatikisht brenda 30 ditëve nga ditëlindja e tyre e 18-të.
Gratë ende nuk janë të pranueshme për draftin, edhe pse ligjvënësit në vitet e fundit janë përpjekur të bashkëngjitin dispozita që shtojnë gratë në draft si pjesë të projektligjit vjetor të politikës së mbrojtjes. /Telegrafi/