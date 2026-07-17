Burnham merr drejtimin e Partisë Laburiste, të hënën bëhet kryeministër i Britanisë së Madhe
Andy Burnham është zgjedhur lider i ri i Partisë Laburiste në Britaninë e Madhe dhe të hënën do të marrë zyrtarisht detyrën e kryeministrit, duke pasuar Keir Starmerin.
Konfirmimi erdhi në konferencën e jashtëzakonshme të partisë, pasi ishte kandidati i vetëm dhe kishte siguruar mbështetjen dërrmuese të deputetëve, sindikatave dhe degëve lokale të Laburistëve, raporton reuters.
Burnham, 56 vjeç, ish-kryetar i Greater Manchesterit dhe ish-ministër në qeveritë e Tony Blair dhe Gordon Brown, premtoi se do të udhëheqë një qeveri të bashkuar dhe se do të rikthejë besimin e qytetarëve në politikë.
Në fjalimin e tij të parë si lider i Laburistëve, ai deklaroi se synon të transferojë më shumë kompetenca nga Londra drejt rajoneve të vendit, të nxisë rritjen ekonomike dhe të ndërmarrë masa për përballimin e krizës së kostos së jetesës.
Gjithashtu, ai u zotua se do të formojë një kabinet gjithëpërfshirës dhe do të prezantojë së shpejti prioritetet e qeverisë së re.
Sipas procedurës kushtetuese britanike, Keir Starmer do t'ia paraqesë të hënën dorëheqjen mbretit Charles III, pas së cilës Burnham do të mandatohet për të formuar qeverinë e re dhe do të bëhet zyrtarisht kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar. /Telegrafi/