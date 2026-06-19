Burnham, figura e re që mund të sfidojë Starmer për kryeministër të Britanisë
Andy Burnham ka fituar me një shumicë të madhe zgjedhjet e rëndësishme të pjesshme në Makerfield, duke i hapur rrugën një sfide për postin e kryeministrit Keir Starmer.
Kryetari i bashkisë së Greater Manchester-it mundi kandidatin e Reform UK, Robert Kenyon, me 9,231 vota, ndërsa partia e re e linjës së ashpër Restore Britain u rendit e treta, shumë pas.
Partia Laburiste mori 54% të votave kundrejt 35% të Reform UK, ndërsa Restore Britain siguroi 7%.
Pjesëmarrja në votime ishte 58.75%, gjashtë pikë përqindjeje më shumë se në zgjedhjet e përgjithshme, me gjithsej 45,510 vota të hedhura.
Në fjalimin e tij të fitores, Burnham tha se rezultati “mund të jetë një pikë kthese” dhe se njerëzit kishin “votuar për ndryshim”.
“Nuk do të ketë shans të dytë, por tani është një shans nga ky rezultat sonte për të ndërtuar një politikë të re të bazuar në unitet dhe shpresë, duke u larguar nga rruga që na çon drejt një politike të përçarë. Tani duhet ta marrim përsipër këtë dhe ta kthejmë këtë vend në rrugën e duhur, t’i bashkojmë njerëzit përsëri dhe t’i bëjmë gjërat të funksionojnë siç duhet”, deklaroi Burnham.
Pas zgjedhjeve të pjesshme më të rëndësishme në historinë moderne britanike, Burnham pritet gjerësisht të kandidojë nëse një garë zyrtare për udhëheqje nxitet në ditët në vijim.
Megjithatë, aleatët e tij besojnë se Starmer duhet t’i jepet kohë për të përcaktuar një afat kohor për largimin e tij.
Ndryshe, kryeministri është përballur me thirrje për dorëheqjen e tij për shkak të emërimit të Peter Mandelson si ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në SHBA. /Telegrafi/