Burgim i përjetshëm për vrasësin e ish-kryeministrit të Japonisë, Shinzo Abe
Burri që vrau ish-kryeministrin e Japonisë, Shinzo Abe, është dënuar me burgim të përjetshëm, tre vjet e gjysmë pasi qëlloi për vdekje ish-liderin gjatë një tubimi në qytetin e Narës në vitin 2022.
Vetë Tetsuya Yamagami u deklarua fajtor për krimin në hapjen e gjyqit vitin e kaluar, por dënimi që ai meriton ka ndarë opinionin publik në Japoni.
Ndërsa shumë e shohin 45-vjeçarin si një vrasës gjakftohtë, disa simpatizojnë edukimin e tij të trazuar, transmeton Telegrafi.
Prokurorët thanë se Yamagami meritonte burgim të përjetshëm për "aktin e tij të rëndë". Vrasja e Abes tronditi vendin ku praktikisht nuk ka krime me armë.
Duke kërkuar lehtësim, ekipi mbrojtës i Yamagamit tha se ai ishte viktimë e "abuzimit fetar".
Përkushtimi i nënës së tij ndaj Kishës së Unifikimit e falimentoi familjen dhe Yamagami mbante mëri ndaj Abes pasi kuptoi lidhjet e ish-liderit me kishën kontroverse.
Gati 700 njerëz u rreshtuan jashtë gjykatës së distriktit të Narës të mërkurën për të marrë pjesë në seancën e dënimit.
Vdekja tronditëse e Abe-s ndërsa mbante një fjalim në mes të ditës nxiti hetime mbi Kishën e Unifikimit dhe praktikat e saj të dyshimta, duke përfshirë kërkimin e donacioneve financiarisht shkatërruese nga ithtarët e saj.
Çështja gjithashtu zbuloi lidhje me politikanë nga Partia Liberale Demokratike në pushtet në Japoni, dhe rezultoi në dorëheqjen e disa ministrave të kabinetit.
Gazetarja Eito Suzuki, e cila mbuloi të gjitha seancat gjyqësore të Yamagami-t përveç njërës, tha se Yamagami dhe familja e tij dukeshin "të mbingarkuar nga dëshpërimi" gjatë gjithë gjyqit.
Yamagami "shpërthente një ndjenjë lodhjeje nga bota dhe dorëheqjeje", rrëfen Suzuki, e cila filloi të hetonte Kishën e Unifikimit shumë kohë para vrasjes tronditëse të Abe-s.
"Gjithçka është e vërtetë. Nuk ka dyshim se unë e bëra këtë", tha Yamagami solemnisht në ditën e parë të gjyqit të tij në tetor 2025.
I armatosur me një armë të bërë në shtëpi të montuar duke përdorur dy tuba metalikë dhe shirit ngjitës, ai qëlloi dy herë drejt Abes gjatë një eventi të fushatës politike në qytetin perëndimor të Narës më 8 korrik 2022.
Vrasja e figurës publike më të njohur të Japonisë në atë kohë - Abe mbetet kryeministri me shërbimin më të gjatë në historinë japoneze - shkaktoi tronditje në të gjithë botën.
Duke kërkuar një dënim me burg jo më shumë se 20 vjet, avokatët e Yamagamit argumentuan se ai ishte viktimë e "abuzimit fetar".
Ai e urrente kishën sepse nëna e tij i dhuroi asaj sigurimin e jetës së babait të tij të ndjerë dhe asete të tjera, në vlerë prej 100 milionë jen (828,750 dollarë singaporianë), dëgjoi gjykata.
Yamagami foli për ankesën e tij kundër Abes pasi pa mesazhin e tij video në një eveniment të lidhur me kishën në vitin 2021, por tha se fillimisht kishte planifikuar të sulmonte drejtuesit e kishës, jo Aben.
Suzuki kujton shikimin mosbesues të vejushës së Abe-s, Akie-s, kur Yamagami tha se ish-lideri nuk ishte objektivi i tij kryesor. Shprehja e saj "mbetet e ngulitur qartë në mendjen time", thotë Suzuki.
"Përcolli një ndjesi tronditjeje, sikur po pyeste: A ishte burri im thjesht një mjet i përdorur për të shlyer një mëri ndaj organizatës fetare? A ishte vetëm kaq", shtoi ai.
Në një deklaratë emocionale të lexuar në gjykatë, Akie Abe tha se hidhërimi për humbjen e burrit të saj "nuk do të lehtësohet kurrë".
"Doja vetëm që ai të mbetej gjallë", kishte thënë ajo.
E themeluar në Korenë e Jugut, Kisha e Unifikimit hyri në Japoni në vitet 1960 dhe kultivoi lidhje me politikanë për të rritur ndjekësit e saj, thonë studiuesit. /Telegrafi/