Bugatti rikthen në ‘jetë’ Veyron-in legjendar, por këtë herë vetëm për një pronar
Më shumë se dy dekada pas debutimit të Bugatti Veyron, një prej makinave që ndryshoi përgjithmonë botën e hipermakinave, marka franceze ka vendosur t’i japë modelit të saj legjendar një jetë të dytë.
Bugatti ka prezantuar një Veyron unik, vetëm një ekzemplar në të gjithë botën, të realizuar përmes programit të saj të restaurimit dhe personalizimit La Maison Pur Sang. Projekti bazohet në një prej vetëm 450 Veyronëve të prodhuar gjatë ciklit 10-vjeçar të modelit, transmeton Telegrafi.
Por kjo nuk është thjesht një restaurim klasik. Në bashkëpunim me pronarin, Bugatti ka ndërthurur karakterin origjinal të Veyron-it me elemente moderne të frymëzuara nga modelet më të reja të kompanisë, përfshirë Chiron dhe Tourbillon.
Një Veyron me ngjyra që nuk ekzistonin në epokën e tij
Ndryshimi më i dukshëm është në pjesën e jashtme. Hipermakina është lyer me kombinimin Rouge Rembrandt dhe Petrol Blue, dy ngjyra që nuk ishin të disponueshme gjatë periudhës kur prodhohej Veyron.
Rouge Rembrandt është zhvilluar për modelin e ri Tourbillon, ndërsa Petrol Blue është një ngjyrë e lidhur ngushtë me Chiron.
Bugatti ka ndërhyrë edhe në rrota. Veyron ruan dizajnin karakteristik Machiavelli, por rrotat janë bërë më të mëdha për të akomoduar goma të gjeneratës së re.
Në pjesën e përparme, anësore dhe të pasme janë shtuar gjithashtu elemente të reja rrjete me pamje 3D, duke i dhënë makinës një karakter më modern pa e larguar nga dizajni origjinal.
Edhe kabina është transformuar
Brendësia ka marrë një trajtim po aq të veçantë. Sediljet tashmë janë të veshura me lëkurë Magnolia, ndërsa timoni dhe leva e marsheve janë dekoruar me qepje Mocassin.
Në qendër të kabinës është vendosur edhe një emblemë speciale me mbishkrimin “20 Years of Veyron”, duke përkujtuar dy dekada nga debutimi i hipermakinës që dikur vendosi standarde të reja për shpejtësinë dhe performancën.
Një prej ndryshimeve më interesante është konsola qendrore, e cila tani ka një përfundim të quajtur Côte de Genève, një model tradicional i frymëzuar nga industria e orëve luksoze.
Përveçse duket elegant, ky përfundim ka edhe një avantazh praktik: nuk shfaq gjurmët e gishtërinjve dhe njollat aq lehtë sa sipërfaqet moderne me shkëlqim.
Dhe në një kohë kur ekranet e mëdha janë bërë pjesë standarde e pothuajse çdo automjeti të ri, Bugatti ka zgjedhur të mos e prekë thelbin e kabinës së Veyron-it. Mungesa e një ekrani të madh modern ka bërë që pulti origjinal të ruajë një pamje elegante edhe pas më shumë se 20 vitesh.
Restaurim apo rilindje?
Ky nuk është projekti i parë i këtij lloji për Bugatti. Programi La Maison Pur Sang, i krijuar në vitin 2020, synon të ruajë, restaurojë, certifikojë dhe, kur klientët e kërkojnë, të rikrijojë në mënyrë të personalizuar modelet më të rëndësishme të historisë së markës.
Programi mund të jetë një restaurim besnik deri në specifikat e fabrikës ose një transformim shumë më i thellë, si në rastin e këtij Veyron-i.
Megjithatë, Bugatti thekson se autenticiteti mbetet në qendër të çdo projekti. Pra, pronarët mund t'i modernizojnë makinat e tyre pa e humbur identitetin origjinal të modelit.
Bugatti nuk ka bërë të ditur se sa ka kushtuar ky restaurim i veçantë. Por duke qenë se bëhet fjalë për një projekt one-off, të krijuar sipas dëshirave të një pronari të vetëm dhe të realizuar nga specialistët e Bugatti-t, çmimi ka shumë gjasa të jetë po aq ekskluziv sa vetë makina.
Në fund, ky Veyron nuk është thjesht një makinë e vjetër e restauruar. Është një pjesë e historisë së automobilizmit që është sjellë në epokën moderne, duke ruajtur shpirtin e modelit që dikur tronditi botën me performancën e tij. /Telegrafi/