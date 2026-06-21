Britma e një australiani hyn në histori si më e fuqishmja në botë
Zëri i fuqishëm i një australiani i siguroi atij një rekord botëror Guinness kur lëshoi një britmë të matur në 122.4 decibel.
"Kur isha fëmijë, nuk kisha zë të lartë, isha shumë i turpshëm, duke i mbajtur të gjitha të fshehura derisa mbarova shkollën dhe u bashkova me teatrin”, tha Joseph McGrail-Bateup.
"Kështu që, u stërvita në teatër dhe u bëra i zhurmshëm, dhe me kalimin e viteve, edhe më i zhurmshëm”, shtoi ai. /Telegrafi/
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