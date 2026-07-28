Mesazh 53-vjeçar në një shishe i gjetur në ligatinat e New Jersey-t
Një burrë që po pastronte ligatinat në New Jersey gjeti një mesazh në një shishe që ishte hedhur në ujë nga një vajzë 9-vjeçare 53 vjet më parë.
John Kauterman, bashkëthemelues i Iniciativës Tidelands, po kryente një pastrim rutinë në ligatinat e Upper Township kur hasi në një shishe të mbyllur që përmbante shakanë e një 9-vjeçareje, transmeton Telegrafi.
Kauterman ndau një foto të mesazhit në mediat sociale me shpresën për të gjetur Blair, dhe postimi përfundimisht arriti te motra e saj, Allison Spencer.
Spencer shpjegoi se Blair ia kishte diktuar letrën, pasi ajo ishte 16 vjeç në atë kohë dhe kishte shkrim dore më të mirë. Pastaj e hodhën shishen nga një plazh në Ocean City.
"Motra ime, e cila ishte një person shumë krijues dhe i çuditshëm, kishte një sens humori vërtet të shkëlqyer", tha Spencer për NJ.com.
"Ajo menjëherë e kuptoi këtë ide dhe doli me historinë e çmendur", shtoi ai.
Kauterman mësoi se Blair kishte vdekur nga kanceri në vitin 2019 dhe u habit gjithashtu kur zbuloi se ai dhe Blair kishin të njëjtën ditëlindje.
Ai ia dërgoi letrën Spencer, e cila tha se planifikon ta vendosë në një kuti hije për ta shfaqur në shtëpinë e saj.
"Ajo ishte shumë e sigurt në kohën kur e shkruam se do të gjendej, kështu që mendoj se do të thoshte: 'Ta thashë unë'", tha Spencer. /Telegrafi/
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