Brenda muajit qershor, Policia e Pejës arreston 38 persona të kërkuar me urdhëresa të gjykatave
Stacionet Policore në kuadër të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë kanë realizuar një sërë urdhëresash të lëshuara nga gjykatat kompetente, duke arrestuar 38 persona të kërkuar gjatë periudhës 1-22 qershor 2026.
Sipas njoftimit të Policisë, të arrestuarit dyshoheshin për vepra të ndryshme penale dhe ndaj tyre janë zbatuar vendimet e gjykatave.
Nga numri i përgjithshëm i të arrestuarve, 13 persona janë dërguar për vuajtje të dënimit në qendrat e paraburgimit, ndërsa 25 të tjerë janë dërguar në seanca gjyqësore.
Pas kryerjes së procedurave dhe pagesës së dënimit me gjobë, ata janë liruar.
Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë ka bërë të ditur se do të vazhdojë zbatimin e urdhëresave të lëshuara nga gjykatat kompetente, me qëllim të realizimit të vendimeve gjyqësore dhe forcimit të sundimit të ligjit. /Telegrafi/