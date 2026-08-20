Brabus hyn në botën e motoçikletave elektrike, prezanton një treshe modelesh luksoze
Brabus, kompania gjermane e njohur për modifikimin e automjeteve me performancë të lartë, ka bashkëpunuar me prodhuesin francez të motoçikletave elektrike DAB Motors për të krijuar një gamë prej tre modelesh që ndërthurin dizajnin agresiv, teknologjinë elektrike dhe stilin ekskluziv të markës gjermane.
Bashkëpunimi ka sjellë tre versione: DAB 1α Brabus, Urban E dhe një First Edition, të cilat synojnë të dallohen në tregun gjithnjë e më të madh të mjeteve elektrike urbane, transmeton Telegrafi.
Ajo që i bën këto motoçikleta veçanërisht interesante është ndërthurja e karakterit të DAB me atë që njihet si “efekti Brabus” – një dizajn i guximshëm, përpunim premium dhe një pamje që synon të tërheqë vëmendjen edhe në rrugët e qytetit.
Modeli bazë, DAB 1α Brabus, ka një çmim prej 16,590 euro pa TVSH, ndërsa Urban E kushton 20,800 euro pa TVSH. Në krye të gamës qëndron First Edition, me një çmim prej 32,400 euro pa TVSH.
Përtej performancës dhe teknologjisë elektrike, motoçikletat janë konceptuar si produkte lifestyle. Pra, nuk janë thjesht mjete për transport urban, por edhe një mënyrë për pronarin që të shfaqë stilin dhe preferencat e tij.
Me dizajn minimalist, linja agresive dhe identitet të fortë vizual, modelet e reja synojnë pikërisht ata përdorues që duan një alternativë elektrike për lëvizjen në qytet, por nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga luksi, ekskluziviteti dhe një dozë e fortë karakteri automobilistik.
Në fund, kjo treshe është një tjetër shembull se si markat tradicionale të performancës po zgjerojnë ndikimin e tyre në sektorin elektrik – dhe Brabus duket se dëshiron ta bëjë këtë në stilin e vet: më shumë dizajn, më shumë ekskluzivitet dhe sigurisht, një çmim që nuk është për çdo xhep. /Telegrafi/