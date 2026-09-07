Audi rikthen legjendën A2, vetura e vogël elektrike premton deri në 645 kilometra autonomi
Më shumë se dy dekada pas largimit nga tregu, Audi A2 rikthehet – këtë herë si një makinë tërësisht elektrike dhe me një autonomi mbresëlënëse.
Prodhuesi gjerman ka prezantuar A2 E-Tron, modelin që synon të rikthejë në jetë emrin e njohur, por duke e përshtatur atë me epokën e automjeteve elektrike.
A2 E-Tron pritet të mbërrijë në tregun evropian në fund të vitit 2026, ndërsa për momentin nuk pritet të ofrohet në Shtetet e Bashkuara, transmeton Telegrafi.
Një prej pikave më të forta të modelit është autonomia. Versioni më efikas, me baterinë 84 kWh dhe motorin 228 kuaj fuqi, premton deri në 401 milje, ose rreth 645 kilometra sipas ciklit WLTP.
Audi e ka projektuar A2 E-Tron duke vendosur në qendër aerodinamikën. Automjeti ka një koeficient rezistence prej vetëm 0.24, që sipas kompanisë e bën atë modelin kompakt më aerodinamik në gamën e saj.
Për këtë rezultat janë përdorur një pjesë e poshtme pothuajse tërësisht e mbyllur, hyrje aktive të ajrit në pjesën e përparme, harqe rrotash të optimizuara dhe disqe të projektuara posaçërisht për të reduktuar turbulencat.
Modeli ka një gjatësi prej rreth 4.32 metrash, por Audi premton hapësirë të brendshme të krahasueshme me automjete më të mëdha. Bagazhi ofron rreth 397 litra hapësirë, ndërsa me sediljet e pasme të palosura kapaciteti rritet në rreth 1,336 litra.
Në brendësi, Audi ka shtuar edhe sistemin Fidlock, i cili përdor magnete dhe mekanizëm mekanik për të fiksuar aksesorë si mbajtëse gotash dhe çanta.
A2 E-Tron do të ofrohet me katër nivele fuqie: 168, 187, 228 dhe 322 kuaj fuqi, të gjitha me motorë elektrikë sinkronë me magnet të përhershëm dhe me fuqinë të dërguar në rrotat e pasme.
Versioni më i fuqishëm përshpejton nga 0 në 100 km/h për vetëm 5.7 sekonda dhe arrin shpejtësinë maksimale prej rreth 200 km/h.
Audi ofron tre madhësi baterish: 52, 61 dhe 84 kWh. Në varësi të konfigurimit, autonomia shkon nga rreth 423 kilometra deri në 645 kilometra WLTP.
Karikimi i shpejtë DC arrin deri në 183 kW, ndërsa karikimi nga 10 në 80 për qind kërkon rreth 24–29 minuta, në varësi të versionit.
Një tjetër veçori interesante është mundësia e karikimit dydrejtimësh. A2 E-Tron mund të përdoret si burim energjie për pajisje të jashtme përmes Vehicle-to-Load (V2L), ndërsa në tregjet ku mbështetet teknologjia, mund të furnizojë me energji edhe një shtëpi përmes Vehicle-to-Home (V2H).
Çmimi fillestar në Gjermani është rreth 38,350 euro për versionin me 168 kuaj fuqi dhe baterinë 52 kWh. Versionet më të fuqishme dhe më të pajisura do të kalojnë pragun e 50 mijë eurove.
Me A2 E-Tron, Audi po rikthen një prej emrave më të pazakontë të historisë së saj, por këtë herë me një mision krejt tjetër: të ofrojë një automjet kompakt, praktik dhe aerodinamik, me autonomi që rivalizon shumë makina elektrike dukshëm më të mëdha. /Telegrafi/