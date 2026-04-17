BQK forcon partneritetin me FMN në Takimet Pranverore 2026 në Washington
Në kuadër të pjesëmarrjes në Takimet Pranverore 2026 të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankës Botërore (BB), që po mbahen në Washington DC, Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), z. Ahmet Ismaili, i shoqëruar nga Anëtarja Joekzekutive e Bordit, znj. Latifi-Jashari, Zëvendësguvernatori z. Fusha me bashkëpunëtorë, zhvilloi një takim bilateral me Zëvendësdrejtorin Menaxhues të FMN-së, z. Bo Li.
Gjatë takimit, Guvernatori Ismaili prezantoi zhvillimet më të fundit në ekonominë e Kosovës, duke përfshirë performancën e sektorit financiar, progresin në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe avancimin e reformave strukturore. Ai paraqiti gjithashtu zhvillimet financiare dhe monetare në vend, me theks të veçantë në indikatorët kryesorë që dëshmojnë qëndrueshmërinë e sistemit financiar.
Në këtë kuadër takimit të përbashkët me pjesëmarrjen e Ministrit Murati, të mbajtur në formatin e FMN-së, Guvernatori Ismaili e njoftoi z. Li mbi zhvillimet financiare në vend, ndërsa theksoi forcimin e kornizës rregullative, reformat e ndërmarra dhe stabilitetit financiar. Ai gjithashtu nënvizoi mbështetjen e BQK-së për iniciativat rajonale, përfshirë iniciativën e FMN-së për Qendrën Rajonale të Asistencës Teknike (SEETAC), me synim ngritjen e kapaciteteve institucionale. Po ashtu, ai vuri në pah progresin në reformat për fuqizimin e integritetit të sistemit financiar me kontributin e asistencave teknike të FMN-së.
Guvernatori Ismaili vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të FMN-së në forcimin e kapaciteteve institucionale të BQK-së dhe në zbatimin me sukses të rekomandimeve nga misionet e saj, përfshirë atë të Artikullit IV.
Nga ana e tij, z. Li vlerësoi progresin e arritur nga ana e BQK, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të reformave dhe bashkëpunimit të ngushtë ndërinstitucional, me mundësinë e zgjerimit me programe të reja.
Ky takim konfirmoi përkushtimin e ndërsjellë për thellimin e partneritetit institucional ndërmjet BQK-së dhe FMN-së, në funksion të përmbushjes së objektivave zhvillimore.