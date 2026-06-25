Bozhinovska: Agjenda e reformave është prioriteti ynë kryesor, vazhdojmë me zbatimin e reformave në mënyrë të përgjegjshme dhe transparente
Ministrja e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, Sanja Bozhinovska, mori pjesë sot në një takim të nivelit të lartë me DG ENEST dhe ekipin e Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF), si pjesë e misionit monitorues të vendit për statusin e portofolit të WBIF në vend.
Në takimin ku morën pjesë përfaqësues të lartë të ministrive dhe institucioneve, u diskutua për Listën Indikative të Projekteve në kuadër të Agjendës së Reformave dhe Instrumentit për Reforma dhe Rritje, si dhe për projektet që janë në fazën e zbatimit dhe që financohen përmes Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF).
Ministrja Bozhinovska në takim informoi për progresin e aktiviteteve aktuale dhe atyre të ardhshme, duke theksuar se zbatimi i Agjendës së Reformave është prioriteti më i lartë iQeverisë. Ministria, siç theksoi ministrja Bozhinovska, do të vazhdojë me zbatimin e reformave në mënyrë të përgjegjshme dhe transparente, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet dhe faktorët ndërkombëtarë.
Njëkohësisht, ministrja Bozhinovska prezantoi edhe sfidat lidhur me realizimin e projekteve, duke treguar gjithashtu mënyra konkrete se si ato mund të tejkalohen.
Në kuadër të Misionit të Monitorimit do të mbahen një sërë takimesh, ndërsa është paraparë edhe një vizitë në terren lidhur me projektin për ndërtimin e një impianti pastrimi për trajtimin e ujërave të zeza në qytetin e Shkup.