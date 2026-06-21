Bota sytë nga Zvicra, SHBA dhe Irani nisin negociatat vendimtare
JD Vance ka mbërritur në Zvicër për të nisur negociatat me Iranin mbi programin bërthamor të Teheranit.
Zëvendëspresidenti amerikan i bashkohet të dërguarit të posaçëm Steve Witkoff dhe dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner.
Negociatorët e Teheranit përfshijnë kryetarin e parlamentit Mohammad Bagher Qalibaf dhe ministrin e jashtëm Abbas Araghchi, së bashku me zyrtarë të bankës qendrore dhe të naftës.
Ndërmjetësuesit do të jenë të pranishëm, përkatësisht kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif dhe shefi i ushtrisë Asim Munir, si dhe zyrtarë të Katarit.
Ekipet kanë më pak se 60 ditë për të arritur një marrëveshje mbi detajet teknike që kanë implikime të mëdha për ekonominë botërore dhe sigurinë globale.
Afati kohor është një kusht i një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian.
Ditët e para të memorandumit të mirëkuptimit u ndërlikuan nga një shkëmbim i ashpër zjarri në Liban midis Izraelit dhe grupit militant Hezbollah të mbështetur nga Irani, duke vrarë 47 ushtarë në Liban dhe katër ushtarë izraelitë.
Asnjëra nuk është palë në marrëveshjen SHBA-Iran, por Irani ka kërkuar një armëpushim midis dy kombeve si kusht për paqen. /Telegrafi/