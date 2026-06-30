BMW X5 e re ka një fytyrë që askush nuk e kishte parashikuar
BMW X5 i ri është në rrugë e sipër. SUV-i luksoz i përmasave të mesme ka ekzistuar që nga viti 1991 dhe tani është vendosur të hyjë në gjeneratën e tij të pestë.
Përpara këtij zbulimi të plotë, BMW ka hyrë në Instagram për të vënë në lojë atë që ka të ngjarë të provojë një element polarizues të dizajnit, transmeton Telegrafi.
X5 2027 do të vijë i veshur me një komplet të plotë stilimi Neue Klasse. Një nga karakteristikat kryesore përpara janë fenerët e rinj në formë X. Hidhini një sy:
Përveç fenerëve, fytyra e X5-së së re përmban grila veshkash me madhësinë e duhur, të vendosura midis një palë elementësh ndriçimi paralel.
Nuk mund të mohohet se BMW po synon një prani ndriçuese me këtë X5 të fundit.
Më intrigues se trajtimi padyshim interesant i fenerëve janë motorët e ndryshëm që BMW do të ketë në ofertë. 2027 X5 raportohet se do të ketë pesë opsione të lëvizjes.
Do të ketë gaz, naftë, hibrid plug-in, plotësisht elektrike, madje edhe një X5 me hidrogjen.
Ne nuk kemi ende informacion specifik mbi prodhimin e fuqisë dhe cilat tregje do të marrin cilat grupe motorike.
Qëndroni të sintonizuar, megjithatë, sepse BMW X5 2027 do të bëjë debutimin e tij global më 30 qershor. /Telegrafi/