BMW tregon pse hoqi dorë nga karakteristika më e mirë e X5
Këtë javë, BMW zbuloi X5 të gjeneratës së pestë. Ndërsa titujt kryesorë rrethuan pesë motorët e saj të ndryshëm globalë, lajmi u eklipsua kryesisht nga diçka më e rëndësishme: mungesa e një dere të ndarë me palosje.
Dera e ndarë e pasme ka qenë një element kryesor i X5 që nga lansimi i saj në vitin 1999. Ndërsa SUV të tjerë si Toyota Land Cruiser e hoqën këtë opsion vite më parë, X5 mbeti një nga të fundit që nuk e kishin përdorur. Deri tani, transmeton Telegrafi.
Duke marrë pjesë në eventin e lansimit të X5 në Spartanburg, Karolina e Jugut, e pyeta BMW pse morën vendimin për të hequr derën e ndarë të pasme.
Drejtori i Makinave të Klasit Luksoz për BMW Alpina dhe Rolls-Royce, Philip Koehn, më tha: "Çdo person mesatar me gjatësi mesatare të krahut në të vërtetë po vuan. Nëse jeni plotësisht të sinqertë, dera e ndarë e pasme është në vetvete një gjë interesante me hapjen e ulët, dhe një person me madhësi normale do të ketë shumë vështirësi për të ngarkuar, ose edhe më e rëndësishmja, për të shkarkuar bagazhin".
Pavarësisht se citoi reagimet e klientëve, Koehn nuk dha të dhëna të sakta ose përqindje të klientëve që e kishin këtë problem.
Dhe reagimet në mediat sociale duket se i kundërshtojnë këto pretendime, me pronarët aktualë dhe të mëparshëm që thonë se kjo veçori është një nga aspektet e tyre të preferuara të makinës.
Koehn përmendi gjithashtu dëshirën për të krijuar një kapak të pasmë më elegant si një arsye tjetër pse X5 humbet derën e pasme, duke thënë sa vijon:
"Pjesa tjetër është se X5 e re ka një vijë çatie pak më të shpejtë, prandaj pjesa e sipërme e derës së pasme është ulur pak, dhe për këtë arsye lartësia e përgjithshme e derës së pasme në fakt është zvogëluar, por përkundrazi, ne e kemi hapur, e kemi rritur gjerësinë e hapjes", shtoi ai.
BMW X5 i vitit 2027 është planifikuar të dalë te shitësit në fund të vitit 2026, me opsione benzine, hibride plug-in dhe energji elektrike. Një gjë që nuk do ta ketë? Një derë të pasme të ndarë. /Telegrafi/