BMW tërheq 189 mijë automjete
BMW ka njoftuar tërheqjen e 189.130 automjeteve në mbarë botën për shkak të një defekti që mund të rrisë rrezikun e zjarrit. Tërheqja prek modele të Serisë 3, Serisë 5 dhe Serisë 7, të prodhuara nga 29 korriku 2014 deri më 12 nëntor 2020.
Problemi lidhet me reletë e motorit të starterit, e cila mund të mos jetë e mbrojtur në mënyrë të mjaftueshme nga depërtimi i ujit. Në rrethana të caktuara, uji mund të arrijë te komponentët elektrikë dhe të shkaktojë korrozion.
Nëse korrozioni përparon, mund të krijohet një qark i shkurtër elektrik. Ky defekt mund të shkaktojë mbinxehje dhe, në raste të caktuara, edhe zjarr në automjet, duke paraqitur rrezik për sigurinë e drejtuesve dhe pasagjerëve.
Për të eliminuar problemin, pronarët e automjeteve të prekura do të thirren në serviset e autorizuara të BMW-së. Aty do të zëvendësohet motori i starterit, në mënyrë që të parandalohet mundësia e një defekti elektrik.
Fushata e tërheqjes zhvillohet në tregje të ndryshme në mbarë botën dhe pronarët e automjeteve të prekura do të njoftohen sipas procedurave përkatëse. Ndërhyrja në servis pritet të kryhet pa pagesë për pronarët.
Autoriteti Federal Gjerman i Transportit (KBA) po e monitoron këtë program të tërheqjes nën numrin e referencës 16791R.
BMW u kërkon pronarëve të automjeteve që mund të jenë të përfshira në këtë fushatë të ndjekin njoftimet zyrtare dhe, nëse marrin ftesë për kontroll, të kontaktojnë sa më shpejt një servis të autorizuar. /Telegrafi/