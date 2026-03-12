BMW po ndërton një rival për G-Class, gjithçka që duhet ditur për të
Ndërsa SUV-të vazhdojnë të fitojnë popullaritet, po rritet edhe interesi për modelet e ashpra dhe të fokusuara në terrene të vështira.
Shumë prodhues makinash i kanë shndërruar crossover-et e tyre të përditshme në automjete aventureske më të afta - ose kanë lansuar modele krejtësisht të reja të dizajnuara duke pasur parasysh aftësitë për terren të vështira.
Tani BMW është më në fund gati t'i bashkohet këtij trendi, pasi prodhuesi gjerman i makinave thuhet se po zhvillon një rival për Mercedes-Benz G-Class ikonik, transmeton Telegrafi.
Detajet zyrtare mbeten të pakta dhe SUV-i nuk pritet të mbërrijë deri në fund të dekadës. Megjithatë, raportet sugjerojnë se BMW tashmë është duke punuar shumë për këtë ide, me marka të tjera luksoze - si Audi dhe Genesis - që gjithashtu po shqyrtojnë SUV-të e tyre të ashpra.
Dhe është e lehtë të kuptohet pse. G-Class mbetet jashtëzakonisht popullor. Mercedes-Benz prodhoi G-Class-in e saj të 500,000-të në prill 2023 dhe njësinë e saj të 600,000-të në vitin 2024.
Vetëm vitin e kaluar, shitjet arritën në 49,700 njësi, një rekord i ri për Geländewagen-in e nderuar. Modeli ka qenë në shitje për gati gjysmë shekulli dhe është përballur me pak konkurrencë të drejtpërdrejtë në segmentin luksoz të automjeteve për terrene të vështira. Kjo mund të ndryshojë së shpejti.
BMW nuk e ka konfirmuar zyrtarisht konkurrentin e saj të G-Class, por një numër në rritje raportesh ofrojnë të dhëna rreth asaj që mund të jetë duke planifikuar kompania. Ja gjithçka që dimë deri më tani.
Si do ta quajë BMW?
BMW nuk ka zbuluar një emër për makinën e saj të përfolur për terrene të vështira. Brenda, projekti thuhet se njihet si G74, megjithëse ky emër i koduar ka të ngjarë të mos shfaqet përfundimisht në prodhimin serik.
Nëse SUV-i del në treg, ai ndoshta do të ndjekë strategjinë ekzistuese të emërtimit të BMW-së me një "X", si BMW X5, BMW X6 dhe BMW X7. Megjithatë, BMW mund të miratojë gjithashtu një qasje të ndryshme emërtimi të ngjashme me BMW XM.
Modeli pritet të shërbejë si një SUV halo për markën, duke zëvendësuar potencialisht XM në krye të linjës së BMW-së. Raportet sugjerojnë se XM mund të përfundojë prodhimin rreth vitit 2028.
Çfarë platforme do të përdorë?
SUV-i i ri thuhet se do të mbështetet në një version të modifikuar të platformës së përdorur nga gjenerata e ardhshme BMW X5.
Modelet aktuale të BMW X5 përdorin platformën CLAR (Cluster Architecture), e cila gjithashtu mbështet disa nga automjetet dhe SUV-të më të mëdha të BMW-së - përfshirë XM. G74 i përfolur ka të ngjarë të përdorë një version të adaptuar të kësaj arkitekture, të përforcuar dhe të përmirësuar shumë për të mbështetur aftësi serioze për terrene të vështira.
Meqenëse CLAR debutoi më shumë se një dekadë më parë, BMW ka të ngjarë të vazhdojë të zhvillojë platformën para se të lansohet SUV-i i ri. X5 i gjeneratës aktuale (G05) hyri në prodhim në vitin 2018, dhe pasardhësi i tij G65 - që vjen këtë vit - duhet të sjellë përditësime të mëtejshme mbi të cilat mund të ndërtohet modeli për terrene të vështira.
Si do të duket?
Ende nuk janë parë prototipa ose automjete testimi, kështu që dizajni i SUV-it është ende një mister. Megjithatë, renderimet parashikojnë një dizajn më katror dhe më të drejtë sesa crossover-at aktualë të BMW-së - diçka më afër përmasave të automjeteve tradicionale për terrene të vështira. Duhet të ketë goma të trasha për të gjitha terrenet, lartësi më të mirë nga toka dhe veshje mbrojtëse rreth harqeve të rrotave.
Dizajni do të përfshijë gjithashtu elementë nga gjuha e stilimit Neue Klasse e BMW-së, e cila thekson linjat më të pastra dhe nënshkrimet e modernizuara të ndriçimit.
Brenda, SUV-i do të miratojë planimetrinë minimaliste të brendshme të modeleve të ardhshme Neue Klasse, të tilla si limuzina iX3 dhe i3. Kjo ka të ngjarë të thotë një ekran i madh qendror infotainment i shoqëruar me një ekran më të hollë panoramik që shtrihet përgjatë bazës së xhamit të përparmë.
Në pjesën e pasme, ka të ngjarë të ketë një rresht të tretë. Disa raporte pretendojnë se mund të ketë edhe ulëse në derën e pasme për të jehuar Rolls-Royce Cullinan.
Çfarë do ta fuqizojë?
Detajet e sistemit të fuqisë mbeten të panjohura, por SUV-i i fuqishëm ka të ngjarë të ketë disa opsione.
BMW XM aktual përdor një motor hibrid plug-in V8 4.4 litra me dy turbo që prodhon deri në 738 kuaj fuqi në formën e tij më të fuqishme. Një version jo i elektrizuar i këtij motori fuqizon BMW X5 M, ku prodhon 617 kuaj fuqi.
BMW ka thënë gjithashtu se gjenerata e saj aktuale e motorëve me djegie - madje edhe ato të përdorura nga Rolls-Royce - është projektuar për të përmbushur rregulloret e ardhshme të emetimeve. Kjo do të thotë që kompania ka disa sisteme potenciale fuqie në dispozicion.
Një gjë duket e mundshme: një nivel i caktuar elektrifikimi, qoftë përmes teknologjisë hibride të butë apo hibride plug-in. Një variant plotësisht elektrik është gjithashtu një mundësi e dallueshme.
A do të ketë një variant M?
Një version performues duket shumë i mundshëm. Në një intervistë të kohëve të fundit, Frank van Meel, CEO i BMW M, sugjeroi që kompania është e hapur ndaj idesë së një automjeti jashtë rrugës me logon M. Nëse G74 ecën përpara, një variant M me performancë të lartë do të ishte një shtesë e natyrshme.
Sa do të kushtojë?
Nëse BMW dëshiron vërtet të konkurrojë me G-Class, nuk do të jetë i lirë. Çmimi i Mercedes-Benz G550 i nivelit fillestar aktualisht fillon nga rreth 155,000 dollarë në Shtetet e Bashkuara, ndërsa Mercedes-AMG G63 me performancë të lartë fillon nga rreth 199,000 dollarë.
Duke pasur parasysh pozicionimin e tij të pritur si një SUV halo - dhe si një pasardhës i mundshëm i XM - automjeti i BMW-së ka të ngjarë të fillojë mbi 150,000 dollarë, me një version me performancë të lartë që potencialisht i afrohet 200,000 dollarëve.
Kur do të debutojë?
Raportet sugjerojnë se prodhimi mund të fillojë në gjysmën e dytë të vitit 2029. Ky afat kohor ka të ngjarë të vendosë debutimin zyrtar diku në fund të vitit 2028 ose në fillim të vitit 2029, ndoshta të paraprirë nga një seri paralajmërimesh dhe prezantimesh konceptuale.
Prodhimi pritet të zhvillohet në fabrikën e BMW-së në Spartanburg, Karolina e Jugut, ku kompania tashmë ndërton disa nga SUV-të e saj, duke përfshirë X5, X6, X7 dhe XM. /Telegrafi/