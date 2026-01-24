BMW M3 elektrik po vjen me tinguj nga motorët legjendarë
Një BMW M3 elektrik po vjen.
Siç është raportuar për herë të parë nga BMW Blog , një video e re tregon BMW-në duke regjistruar audio nga disa motorë legjendarë për përdorim në M3 elektrik.
Këto përfshijnë motorin me gjashtë cilindra në linjë 3.0 litra me dy turbo nga F82 M4 GTS, motorin V8 4.4 litra nga E92 M3 GTS dhe, më e rëndësishmja, motorin V10 5.0 litra nga E64 M6.
Duke përdorur mikrofonë precizë, BMW kapi tingujt autentikë të modeleve të saj të mëparshme të performancës..
Megjithatë, ato tinguj klasikë të motorrit nuk do të jenë të vetmit tinguj që dëgjojnë shoferët.
BMW pritet t'i përziejë ato me gumëzhimën natyrale të motorëve elektrikë për të krijuar një përvojë unike hibride të tingullit. /Telegrafi/
