BMW i8 më në fund po bëhet me motorin që e meriton prej kohësh
BMW i8 dukej si një supermakinë, por kurrë nuk kishte vërtet performancën e duhur për të mbështetur atë pamje.
Kishte një sistem fuqie hibride plug-in me turbo 1.5 litra që prodhonte një total prej 360 kuaj-fuqi në vitin e fundit të modelit, transmeton Telegrafi.
Tani, youtuberi Trevor Elam po e rregullon gabimin më të madh të BMW-së duke zëvendësuar hibridin me një motor gjashtë cilindrash në vijë B58 3.0 litra.
Projekti sapo ka filluar, me videon e parë të Elam që mbulon heqjen e sistemit origjinal të fuqisë së i8.
Kjo përfshin heqjen e baterisë për të krijuar një tunel transmisioni në hapësirën midis ulëseve dhe projektimin e nënkornizave të reja për automjetin.
Motori gjashtë cilindrash në vijë do të vendoset përpara, aty ku BMW kishte vendosur motorin elektrik.
Motori është nga një BMW 340i xDrive i vitit 2017 dhe duhet të vendoset kryesisht pas rrotave të përparme. Motori me gjashtë cilindra në linjë me turbo 3.0 litra prodhonte 320 kuaj fuqi në limuzinë, por plani është që ai të modifikohet në 700 kuaj fuqi.
Nuk është e qartë se si motori me gjashtë cilindra në linjë do të ndikojë në shpërndarjen e peshës dhe manovrimin e makinës, por sistemi hibrid i fuqisë ofron shumë hapësirë për të bërë modifikimet e nevojshme të harduerit.
Shpresojmë që projekti të mos hasë shumë pengesa të paparashikuara, sepse do të na pëlqente ta shihnim i8 me një motor të mirëfilltë me gjashtë cilindra në linjë. /Telegrafi/
