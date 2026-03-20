Bimët e shkrepave gurore të Kosovës në pulla postare
Posta e Kosovës, në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore/Katedrën e Biologjisë, lansoi sot emisionin më të ri të pullave postare “Bimët e shkrepave gurore të Kosovës”.
Hapësirat e shkrepave gurore të Kosovës strehojnë një florë të veçantë dhe të qëndrueshme, të përshtatur me kushte të ashpra jetese.
“Mbijetesa mes gurit dhe thatësisë nuk ka ndikuar në pamjen mbresëlënëse të bimëve të shkrepave gurore. Përkundrazi, me formën e tyre të veçantë, ato përfaqësojnë bukurinë e egër dhe qëndrueshmërinë e florës sonë natyrore, gjë që i bën pjesë të rëndësishme të trashëgimisë botanike të Kosovës”, thuhet në njoftimin e Postës.
Nga ky emision, qytetarët do të kenë në dispozicion dy pulla postare, bllokun filatelik dhe Zarfin e Ditës së Parë, të cilat do të jenë në qarkullim postar deri në konsumim të plotë.
Posta e Kosovës fton koleksionistët, institucionet dhe qytetarët që t’i shtojnë koleksioneve të tyre këto pulla të veçanta, që shërbejnë jo vetëm si mjete komunikimi, por edhe si ambasadorë të bukurisë dhe vlerave kombëtare të Kosovës në mbarë botën. /Telegrafi/