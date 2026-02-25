Bien në pranga dy persona për ryshfet në Ferizaj
Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Ferizaj, ka arrestuar dy persona të dyshuar për pranimin e ryshfetit.
Sipas raportit zyrtar, dy të dyshuarit, me inicialet M/K, dyshohet se kanë pranuar 400 euro ryshfet në zyrën e tyre, me premtimin se do të përshpejtonin procesin e një kërkese për furnizim të parashtruar nga viktima.
Paratë janë siguruar dhe gjetur në vendin e ngjarjes.
Të dy të dyshuarit janë intervistuar në prezencë të avokatëve mbrojtës dhe ndaj tyre është caktuar masa e ndalimit, ndërsa ngarkohen me veprën penale “Pranimi i Ryshfetit në Sektorin Privat”.
Rasti po hetohet më tej nga Njësitet e Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Polici.
