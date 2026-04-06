Bianca Censori shfaqet tërheqëse, mbështet Kanye West në projektet e tij
Gruaja e reperit Kanye West, Bianca Censori, u rikthye në rrjetet sociale me një postim joshës, duke pozuar me bikini të holla para një sfondi minimalist.
Ajo etiketoi stilistin e saj, Gadir Rajab, dhe tregoi stilin e saj të veçantë, ndërsa flokët e zinj i mbante të lëshuar për të krijuar një pamje misterioze.
Postimi vjen pas shfaqjes së saj me kostum maceje të ngushtë, ku ajo pozonte përkrah shoqes së saj stiliste, dhe disa ditë pas mbështetjes së bashkëshortit të saj Kanye West, tani i njohur si Ye, në koncertin e tij në Los Angeles, shkruan DailyMail.
31-vjeçarja ka kontribuar gjithashtu në projektet muzikore të West-it, duke drejtuar videoklipin për këngën “Father” me Travis Scott, ku xhirimi u realizua në një skenë të vetme me një kornizë të vazhdueshme, duke kombinuar artin dhe regjinë me aftësitë e saj në arkitekturë.
Në një intervistë për Architectural Digest, Censori tha: “Si debutimi im si regjisore, ky projekt është një zgjatim natyror i formimit tim në arkitekturë dhe art performues. Regjia nuk është largim, por një ndryshim mediumi, ku hapësira, trupat dhe emocionet artikulohen përmes filmit”. /Telegrafi/