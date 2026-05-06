Besim Aliti emërohet kryesues i komisionit koordinues për EYOF Lignano Sabbiardoro 2027
Sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Aliti, është emëruar javë më parë kryesues i komisionit koordinues për Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj (EYOF) Lignano Sabbiadoro 2027.
Aliti këtë javë ka qëndruar në Itali, për të vëzhguar procesin e punëve të tanishme për organizimin e ngjarjes më të madhe shumësportëshe për të rinj në Evropë. EYOF Lignano Sabbiadoro 2027 mbahen prej 24 korrik – 1 gusht 2027, ndërsa marrin pjesë 14 sporte të 48 shteteve.
Është hera e parë në histori të sportit tonë që një zyrtar emërohet kryesues i një komisionit për organizimin e një ngjarje shumë sportëshe ndërkombëtare.
Pikërisht kryesuesi i këtij komisioni, Aliti, është ftuar të jetë i pranishëm në Asamblenë Gjenerale të Komitetit Olimpik të Evropës, për të raportuar për progresin e deritashëm të EYOF Lignano Sabbiadoro 2027.
E veçanta e Asamblesë që mbahet më 12 dhe 13 qershor në Budapest të Hungarisë, është prania për herë të parë e presidentes së Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC), Kirsty Coventry.
Ky rol udhëheqës i sekretarit Aliti në një ngjarje kaq të rëndësishme si EYOF dëshmon besimin e Komitetit Olimpik të Evropës ndaj kapaciteteve organizative dhe menaxheriale të kuadrove nga Kosova, duke e pozicionuar vendin gjithnjë e më fuqishëm në skenën ndërkombëtare të sportit.
Aliti edhe më parë ka qenë pjesë e komisioneve koordinuese për organizimin e EYOF-ve ndërsa në Komitetin Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare është anëtar i komisionit koordinues të Lojërave Mesdhetare Taranto 2026. /Telegrafi/