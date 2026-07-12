Beshlin: Doktrina e Vuçiqit bazohet në sovranitetin e kufizuar të shteteve fqinje
Historiani serb Milivoj Beshlin ka deklaruar se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ndjek një doktrinë që e përshkruan si “sovraniteti i kufizuar i shteteve fqinje”, duke e krahasuar atë me doktrinën e ish-udhëheqësit sovjetik Leonid Brezhnjev.
Në bashkëbisedimin në podcastin PIKË me publicistin Veton Surroi, Beshlin u shpreh se kjo doktrinë buron nga koncepti i nacionalizmit serb dhe parasheh që Vuçiqi ta shohë veten si bartës të sovranitetit të serbëve kudo që ata jetojnë në rajon.
Sipas tij, kjo nënkupton se shtetet fqinje ku jetojnë komunitete serbe nuk trajtohen si plotësisht sovrane në marrjen e vendimeve të tyre, pasi, sipas kësaj logjike, Vuçiq pretendon të ketë rol edhe mbi serbët jashtë kufijve të Serbisë.
Beshlin kundërshtoi pretendimet se Vuçiqi nuk ka ideologji dhe vepron vetëm për interesa të pushtetit apo korrupsionit.
“Ky është nacionalizmi serb me të gjitha karakteristikat e tij të njohura. Vuçiq nuk e sheh veten si president të qytetarëve të Serbisë, të kufizuar nga Kushtetuta, por si udhëheqës të serbizmit në rajon”, ka thënë ai.