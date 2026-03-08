Berisha takim me gratë dhe vajzat për 8 Mars, i fton në protestën e radhës
Selia e Partisë Demokratike është kthyer në një mjedis festiv në kuadër të Ditës së Gruas.
Kryedemokrati Sali Berisha është takuar me gratë dhe vajzat demokrate duke ju shprehur atyre mirënjohjen për rolin që kanë në familje dhe shoqëri.
“Ju uroj gëzuar këtë ditë, e cila në fakt, tek Albana e tha bukur, nuk është gjë tjetër veçse njëra nga ditët e vitit në të cilën ju meritoni nderim të përditshëm, të për orëshëm. Dua të shpreh një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të gjitha grave dhe motrave, vajzave demokrate, të cilat me ndihmesën, me guximin, me qëndresën e tyre, janë fibra kryesore e opozitës shqiptare dhe e Partisë Demokratike.
Kontributi i juaj, kontributi i gruas shqiptare është i shumëfishtë krahasuar me kontributin e burrave, djemve dhe ky është një realitet sot.
Sot, në Shqipëri dhe mbarë botën, epërsia intelektuale e vajzave dhe e grave është definitivisht e konfirmuar. Sot në Shqipëri dhe në mbarë botën, eficenca e tyre është definitivisht e konfirmuar.
Sot, dhe kjo ka qenë gjithnjë, kontributi i tyre në zhvillimin e një shoqërie ka qenë rreth dy herë më i madh sesa i burrave, sepse ju përballeni në 24 orë me punën në profesionet tuaja, por përballeni dhe me punën në familjet tuaja, e cila është një kontribut real për të gjithë shoqërinë dhe një kontribut thelbësor në nga atë çka një shoqëri krijon, të mirat që krijon”, tha Berisha.
Duke u ndalur në situatën politike në vend, ai nuk nguroi t’iu kërkojë vajzave dhe grave t’i bashkohen protestës së radhës kombëtare të PD-së më 12 mars./euronews/