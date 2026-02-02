Benzema shkakton kaos në Arabi, pranon ofertën e Al Hilal
Kjo mund të jetë shumë një nga lëvizjet më të mëdha të afatit kalimtar të dimrit, me Karim Benzeman, që sapo ka pranuar të gjitha detajet e ofertës së kontratës që i është paraqitur sot nga Al Hilal.
Transferimi i tij tani është në pritje të " hapave të fundit midis klubeve", thuhet në postim në Twitter nga Fabrizio Romano.
Ndërkohë, sulmuesi francez është duke pritur konfirmimin zyrtar nga Al Hilal, për të mbyllur aventuën me Al Itthihad.
Cristiano Ronaldo sot ka bojtuar ndeshjen e Al Nass, për shkak të këtij transferimi.
Sipas tij, Fondi Arab i Investimeve, por I ndihmon klubet e tjera, më shumë se sa Al Nassr.
Lideri I Superligës së Arabisë Saudite, që ka shumë lojtarë të shquar, do të ishte I pathyeshëm edhe me kalimin e Benzemas në këtë klub.