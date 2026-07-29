Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të dhënies së ryshfetit në Kaçanik, nga një i dyshuar me shtetësi gjermane.

Rasti ka ndodhur të martën, në ora 23:10.

“Është arrestuar i dyshuari me shtetësi gjermane, pasi i njëjti duke drejtuar veturën kishte bërë lëvizje-veprime të rrezikshme në komunikacion, ndërsa zyrtarëve policor me qëllim të shmangies nga gjobitja u kishte ofruar ryshfet në shumën prej 100 €”, thuhet në raport.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme