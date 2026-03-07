Bella Hadid dhe Kendall Jenner zbulojnë kombinimin që do të dominojë pranverën 2026
Pantallonat e bardha dhe mokasinat po bëhen dysheja më elegante e sezonit, duke sjellë një pamje të thjeshtë, por shumë të sofistikuar për çdo ditë
Sa çliruese është ajo ndjenjë kur i lëmë mënjanë rregullat e vjetra të modës dhe i lejojmë stilit tonë të zhvillohet në një drejtim tjetër? Periudha e tranzicionit i kushtohet zgjuarjes së ideve të reja, ndërsa veshja e xhinsit të bardhë edhe në ditët ende të freskëta është një ftesë për të dalë nga zona e rehatisë. Në vend të siluetave sportive dhe zgjidhjeve të parashikueshme, pranvera e vitit 2026 thekson ndryshimet e buta dhe elegancën e menduar mirë që mbështetet në forma klasike.
Bella Hadid dhe interpretimi elegant në Paris
Gjatë Javës së Modës në Paris, Bella Hadid solli një interpretim të shkëlqyer të këtij trendi. Me rastin e mbërritjes në sfilatën e Saint Laurent për sezonin vjeshtë dimër 2026, modelja u shfaq me një stil që rrezatonte sofistikim. Baza e veshjes ishin pantallonat e bardha xhins me fund paksa të hapur dhe një bluzë e bardhë e ngushtë, ndërsa xhaketa ngjyrë kaki dhe mokasinat e zeza prej lëkure shtuan një prekje minimaliste. Pamja u plotësua me çantën luksoze Amalia, transmeton Telegrafi.
Kendall Jenner dhe arti i veshjes me shtresa
Të njëjtën filozofi stili e ndjek edhe Kendall Jenner. Së fundi, në rrugët e Milanos, ajo demonstroi në mënyrë perfekte fuqinë e veshjes me shtresa. Pamja ishte e frymëzuar nga estetika e viteve nëntëdhjetë dhe nga stili i njohur i Carolyn Bessette Kennedy.
Në vijim po sjellim disa ide për stilimin e pantallonave të bardha gjatë vitit 2026:
• Pamja njëngjyrëshe gjithmonë lë përshtypje të fortë. Kombinoni pantallonat e bardha me këmbë të gjera me një bluzë polo në ngjyrë fildishi dhe shtoni mokasina në ngjyrë ulliri për një elegancë të përditshme.
• Xhinsi i bardhë është bazë ideale për lojë me teksturat pranverore. Bashkojeni me këmisha mëndafshi në nuanca pastel dhe plotësojeni me një pallto lëkure në ngjyrë konjaku.
• Për mbrëmje, pantallonat xhins me bel të lartë përshtaten shkëlqyeshëm me bluza mëndafshi asimetrike dhe balerina me shkëlqim, duke sjellë një elegancë tipike franceze.
/Telegrafi/