Belgjika regjistron 2 mijë vdekje më shumë sesa pritej gjatë valës së të nxehtit
Belgjika ka regjistruar rreth 2.000 vdekje më shumë sesa pritej gjatë valës së të nxehtit në qershor dhe fillim të korrikut.
Pasi instituti i shëndetit publik Sciensano rishikoi në rritje një vlerësim të publikuar javën e kaluar, agjencia e lajmeve Belga raportoi se shifra e përditësuar përfaqësonte një vdekshmëri të tepërt prej 48 për qind, krahasuar me 1.747 vdekjet e tepërta që kishte raportuar më parë.
Instituti ia atribuoi rishikimin regjistrimeve të vonuara të vdekjeve dhe përfshirjes së dy ditëve shtesë në analizën e tij, pasi vdekshmëria mbeti më e lartë se sa pritej edhe pas valës së të nxehtit.
Të dhënat e përditësuara mbulojnë periudhën nga 18 qershori deri më 3 korrik.
Sipas institutit, Valonia ishte rajoni më i prekur, e ndjekur nga Brukseli dhe Flamania.
Sciensano tha se shifrat e fundit përfaqësojnë vdekshmërinë më të lartë të tepërt të regjistruar gjatë një vale të të nxehtit që nga fillimi i regjistrimeve të tij në vitin 2000.
Belgjika regjistroi 1.557 vdekje të tepërta gjatë valës së të nxehtit në gusht të vitit 2020, që përbënte një vdekshmëri të tepërt prej 37,5 për qind. /AA/