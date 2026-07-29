Franca po e dëbon propaganduesen ruse, Ksenia Fedorova
Franca ka vendosur të dëbojë Ksenia Fedorovan, ish-drejtuese e medias ruse të financuar nga Kremlini RT France, duke e akuzuar se aktivitetet e saj përbëjnë kërcënim për interesat themelore të vendit dhe rendin publik.
Ministria e Brendshme franceze deklaroi se veprimtaria e Fedorovës ka ndikuar në përhapjen e mesazheve që konsiderohen të dëmshme për sigurinë dhe interesat kombëtare të Francës.
Pas mbylljes së RT France pas sanksioneve evropiane ndaj mediave ruse, Fedorova vazhdoi aktivitetin e saj publik dhe u bë një nga figurat më të njohura pro-ruse në skenën mediatike franceze.
Ajo ka qenë një e ftuar e rregullt në televizionin CNews, ku ka komentuar çështje politike dhe ndërkombëtare, shkruan lemonde.
Vendimi i autoriteteve franceze vjen pas kritikave të vazhdueshme ndaj rolit të saj në përhapjen e narrativave të Kremlinit për luftën në Ukrainë.
Në muajin qershor, grupi politik Renew Europe në Parlamentin Evropian kërkoi vendosjen e sanksioneve ndaj Fedorovës, duke e akuzuar për përhapje të propagandës ruse lidhur me konfliktin në Ukrainë.
Dëbimi i saj është pjesë e masave më të gjera të vendeve evropiane për të kufizuar ndikimin e fushatave të dezinformimit të lidhura me Rusinë pas nisjes së luftës në Ukrainë. /Telegrafi/