Befasohen punonjësit amerikanë - shikoni çfarë gjetën brenda një shtylle që prishej vazhdimisht
Një shtyllë e ndriçimit publik në SHBA ka shkaktuar vite me radhë probleme për autoritetet lokale, duke u prishur vazhdimisht pa shkak të dukshëm.
Sapo punonjësit vendosën ta hapin për të zbuluar defektin, ata mbetën të befasuar.
Brenda shtyllës, ata zbuluan se arrat janë shkaku i pabesueshëm që kishte penguar funksionimin normal të dritës për kaq shumë kohë.
Ky incident ngre pyetje mbi mirëmbajtjen e infrastrukturës publike dhe tregon se shpesh problemet më të çuditshme mund të jenë ato që nuk i vëmë re menjëherë.
Autoritetet lokale po marrin masa për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen, ndërsa komuniteti mbetet i befasuar nga kjo zbulim i papritur. /Telegrafi/
