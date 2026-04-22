BE miraton kredinë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, ndërsa tubacioni po aktivizohet për t'i dhënë fund bllokimit
Ukraina thotë se ka rifilluar pompimin e naftës ruse përmes një tubacioni në Hungari dhe Sllovaki, duke i dhënë fund një bllokimi prej muajsh mbi një kredi prej 90 miliardë eurosh që shihet si mbështetje jetësore e Bashkimit Evropian për Kievin.
Menjëherë pas kësaj, ambasadorët e BE-së që u takuan në Qipro dhanë miratimin paraprak për kredinë, si dhe një paketë të 20-të sanksionesh ndaj Rusisë, thanë zyrtarët.
Udhëheqësit e BE-së do ta nënshkruajnë atë në një samit informal të enjten, transmeton Telegrafi.
Edhe pse financimi u ra dakord dhjetorin e kaluar, Viktor Orbán i Hungarisë vendosi veto mbi pagesën në shkurt pasi Ukraina tha se dëmet e shkaktuara nga një sulm rus kishin ndaluar furnizimet.
Burime ukrainase të naftës dhe qeverisë u thanë zyrtarëve në Hungari dhe Sllovaki se pompimi kishte rifilluar, disa orë pasi ambasadorët e BE-së filluan të diskutonin kredinë.
Orbán kishte kërkuar që nafta të fillonte të rridhte përsëri përpara se kredia të mund të paguhej, dhe Ukraina konfirmoi se riparimet kishin përfunduar të martën.
Humbja e tij në zgjedhje të dielën e kaluar gjithashtu pastroi ajrin për BE-në, duke i dhënë fund epokës së tij 16-vjeçare si kryeministër.
Udhëheqësi i ardhshëm i Hungarisë, Péter Magyar, i ka dhënë përparësi një rivendosjeje të marrëdhënieve të dobëta të Budapestit me Brukselin.
"Ukraina ka nevojë vërtet për këtë kredi dhe është gjithashtu një shenjë se Rusia nuk mund ta mbijetojë Ukrainën", tha shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, përpara takimit të ambasadorëve.
Financimi i BE-së është përshkruar nga zëvendëskryeministri ukrainas Taras Kachka si "një çështje jete a vdekjeje" për Kievin, dhe dy të tretat e tij do të shpenzohen për forcimin e nevojave të mbrojtjes së Ukrainës, ndërsa pjesa tjetër do të shkojë për ndihmë më të gjerë financiare.
Ministrja sllovake e Ekonomisë, Denisa Sakova, tha se operatori i energjisë Ukrtransnaft, i cili kujdeset për tubacionin Druzhba në Ukrainë, i ishte thënë se presioni i tubacionit kishte filluar të mërkurën në mëngjes dhe nafta bruto do të fillonte të rrjedhë në Sllovaki të enjten, për herë të parë që nga 27 janari.
Vëllimi i pompimit nuk ishte ende i qartë, por një burim qeveritar ukrainas u citua të thoshte se tranziti i naftës kishte filluar në orën 12:35 sipas orës lokale.
Firma hungareze e energjisë Mol tha se priste furnizimet e para deri të enjten, më së voni. /Telegrafi/