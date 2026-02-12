BE-ja zgjat mandatin e përfaqësuesit për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen
Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar sot vendimin për zgjatjen e mandatit të Përfaqësuesit Special për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen.
Mandati i Peter Sorensen si Përfaqësues i Veçantë për Dialogun Beograd-Prishtinë është zgjatur për dy vjet, deri më 29 shkurt 2028.
Sorensen u emërua për herë të parë në këtë pozitë në janar të vitit 2025, përcjell Telegrafi.
Ndërkaq, mandati për dy vjet është zgjatur edhe për Kajsa Ollongren, Përfaqësuese e Veçantë për të Drejtat e Njeriut.
Ollongren mori këtë detyrë në qershor të vitit 2025.
Përfaqësuesit e Veçantë të BE-së propozohem nga Përfaqësuesi i Lartë dhe emërohen nga Këshilli për të promovuar politikat dhe interesat e BE-së në rajone dhe vende të caktuara, si dhe për çështje të veçanta që kanë rëndësi për BE-në. Ata luajnë një rol aktiv në përpjekjet për të konsoliduar reformat, stabilitetin dhe sundimin e ligjit.
Aktualisht, njëmbëdhjetë Përfaqësues të Veçantë mbështesin punën e Përfaqësueses së Lartë të Bashkimit për Punë të Jashtme dhe Politikë Sigurie, Kaja Kallas. /Telegrafi/