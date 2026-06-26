BE-ja godet Amazonin dhe Microsoftin
Rregullatorët e Bashkimit Evropian kanë bërë një hap të ri kundër fuqisë së kompanive të mëdha të teknologjisë, duke propozuar që shërbimet cloud të Amazonit dhe Microsoftit të trajtohen si “roje të tregut” (gatekeepers) sipas rregullave të reja evropiane.
Komisioni Evropian ka vlerësuar paraprakisht se Amazon Web Services (AWS) dhe Microsoft Azure, dy ofruesit më të mëdhenj të shërbimeve cloud në botë, duhet t’u nënshtrohen detyrimeve më të rrepta sipas Aktit të Tregjeve Digjitale (DMA).
Nëse vendimi përfundimtar miratohet, kompanitë do të përballen me rregulla që synojnë kufizimin e praktikave që mund të dëmtojnë konkurrencën. Këto përfshijnë kërkesa për ndërveprim më të madh mes platformave, lehtësim të transferimit të të dhënave dhe kufizime ndaj favorizimit të shërbimeve të veta.
BE-ja argumenton se shërbimet cloud janë bërë një pjesë kyçe e ekonomisë moderne dhe një bazë e rëndësishme për zhvillimin e inteligjencës artificiale. Sipas Komisionit, shumë biznese evropiane varen nga këto infrastruktura digjitale.
Hetimi ndaj Amazonit dhe Microsoftit u përqendrua te shqetësimet se madhësia dhe pozita e tyre në treg mund t’i bëjë klientët të varen nga një furnizues i vetëm, duke e bërë më të vështirë kalimin te kompani rivale.
Amazon ka kundërshtuar vlerësimin paraprak, duke thënë se ai nuk merr parasysh konkurrencën dhe zgjedhjet që kanë klientët evropianë. Edhe Microsoft ka ngritur shqetësime për fuqinë në rritje të rivalëve në tregun cloud.
Ky do të ishte një zgjerim i rëndësishëm i politikës së BE-së kundër dominimit të kompanive të mëdha teknologjike, pasi deri tani rregullat e DMA-së janë fokusuar kryesisht te platformat si motorët e kërkimit, rrjetet sociale dhe dyqanet e aplikacioneve. /Telegrafi/