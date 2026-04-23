BE bie dakord për sanksione të reja ndaj Rusisë
Bashkimi Evropian ra dakord të vendosë një raund të ri sanksionesh kundër Rusisë, pasi Hungaria dhe Sllovakia hoqën vetot e tyre përkatëse për shkak të një mosmarrëveshjeje me Ukrainën që përfshinte tubacionin e naftës Druzhba, i cili tani është riparuar.
Megjithatë, pjesa qendrore e paketës së ngecur prej kohësh - një ndalim i plotë i shërbimeve detare për cisternat ruse të naftës - u la pezull në pritje të një marrëveshjeje nga G7, duke e ulur ndjeshëm ndikimin ekonomik të veprimit të fundit të bllokut.
Ndalimi synon të ndalojë kompanitë e BE-së të ofrojnë çdo lloj shërbimi, siç janë sigurimi, transporti detar ose aksesi në port, për anijet që transportojnë naftë bruto ruse.
Në praktikë, ai do të zëvendësojë çmimin maksimal të G7 , i cili lejonte shërbimin në kushte të caktuara.
Suedia dhe Finlanda morën rolin udhëheqës në nxitjen e ndalimit të përgjithshëm, duke argumentuar se kjo do të rriste ndjeshëm kostot e materialeve për sektorin e naftës në Rusi, do të godiste përhapjen e dokumenteve të falsifikuara dhe do t'i bënte transaksionet më të lehta për firmat evropiane.
Ndryshe, Komisioni Evropian e mori në shqyrtim propozimin dhe e përfshiu atë në paketën e 20-të të sanksioneve, të paraqitur në fillim të shkurtit.
Por Greqia dhe Malta shpejt shprehën shqetësime.
Vendet bregdetare shqetësohen se futja e ndalimit të plotë pa mbështetjen e G7 do të dëmtojë ekonomitë e tyre të brendshme, do të nxisë konkurrencën nga Kina dhe India dhe do të fuqizojë "flotën në hije" të Rusisë, anijet që Moska përdor për të anashkaluar kufizimet perëndimore. /Telegrafi/