BBC përgatitet për mijëra shkurtime të vendeve të punës
BBC News është përgatitur për një raund të madh shkurtimesh vendesh pune që do të zbulohet brenda ditësh, në një njoftim që do të fillojë një fushatë brutale për kursimin e kostove, e projektuar për të kursyer 500 milionë paund në të gjithë korporatën.
Shkurtimet mund të vijnë që të mërkurën, me stafin që tashmë është njoftuar të presë një numër të lartë largimesh nga puana.
Ky ndryshim vjen me drejtorin e ri të përgjithshëm të BBC-së, Matt Brittin.
Ndërsa shumë njerëz brenda BBC-së e mirëpresin qasjen e ish-ekzekutivit të Google, kjo do të çojë në disa kundërshtime në praktikë.
Operacioni i lajmeve është i përgatitur për shkurtime më të mëdha se departamentet e tjera.
BBC News punëson rreth një të katërtën e 21,500 punonjësve të korporatës.
Ndryshe, ndërsa Brittin është tani në krye, planet për shkurtimet - më të mëdhatë në transmetues në 15 vjet - ishin hartuar që para mbërritjes së tij.
Në një email drejtuar stafit në prill, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i BBC-së, Rhodri Talfan Davies, tha se korporata në tërësi duhej të kursente 500 milionë paund shtesë nga kostot operative vjetore prej 5 miliardë paundësh gjatë dy viteve të ardhshme.
Ai njoftoi se numri i vendeve të punës do të binte deri në 2,000. /Telegrafi/