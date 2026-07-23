Raporti i D+: Procedurat e prokurimit prej 22.5 milionë eurosh u shoqëruan me shkelje dhe zvarritje
Demokraci Plus (D+) ka publikuar raportin me titull "Kostoja e procedurave të papërfunduara: rivlerësime të përsëritura dhe mungesa e kontratave", i cili analizon ligjshmërinë, efikasitetin dhe transparencën e pesë procedurave të prokurimit publik me vlerë të përgjithshme prej 22.5 milionë euro.
Sipas D+, raporti bazohet në monitorimin e procedurave të zhvilluara nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI), Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit (MIT), Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) dhe Ministria e Shëndetësisë (MSh).
Në raport thuhet se janë evidentuar një sërë shkeljesh dhe praktikash problematike që kanë ndikuar në zvarritjen e procedurave, anulimin e tyre ose moslidhjen e kontratave.
Sipas D+, gjetjet përfshijnë "emërimin e parregullt të anëtarëve të komisioneve të vlerësimit, paraqitjen e arsyeve të reja për eliminimin e operatorëve ekonomikë vetëm në fazën e rishqyrtimit, rekomandimin për dhënie të kontratës operatorëve me çmime jo normalisht të ulëta pa një vlerësim të plotë dhe të dokumentuar, si dhe shkurtimin e pajustifikuar të afateve ligjore për dorëzimin e ofertave."
Raporti evidenton gjithashtu se disa procedura kanë mbetur të bllokuara për më shumë se dy vjet, pavarësisht vendimeve të përsëritura të Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP), duke shkaktuar vonesa në realizimin e kontratave dhe duke dëmtuar efikasitetin e shpenzimit të parasë publike.
Bazuar në gjetjet e monitorimit, D+ rekomandon që autoritetet kontraktuese të sigurojnë emërimin e ligjshëm të komisioneve të vlerësimit, të respektojnë parimin e sigurisë juridike gjatë shqyrtimit të kërkesave për rishqyrtim, të bëjnë vlerësim të rregullt të ofertave me çmim jo normalisht të ulët, të garantojnë proporcionalitet dhe transparencë në procedurat e prokurimit, si dhe t'i përfundojnë procedurat brenda afateve ligjore duke zbatuar në mënyrë efektive vendimet e OShP-së.
Raportin e plotë mund ta gjeni KËTU. /Telegrafi/