Kongresi amerikan miraton buxhetin rekord të mbrojtjes prej 1.15 trilionë dollarësh
Dhoma e Përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara ka miratuar një projektligj të madh për mbrojtjen me vlerë prej 1.15 trilionë dollarësh, pavarësisht kundërshtimit të fuqishëm nga demokratët.
Debati rreth këtij ligji u ndikua ndjeshëm nga tensionet dhe konflikti ushtarak mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, i cili ka qenë një nga çështjet kryesore të politikës së jashtme amerikane.
Demokratët kanë kritikuar ashpër presidentin Donald Trump për vendimin për t’iu bashkuar sulmeve të Izraelit ndaj Iranit pa kërkuar më parë autorizimin e Kongresit.
Ata kanë argumentuar se veprime të tilla ushtarake kërkojnë mbikëqyrje dhe miratim nga përfaqësuesit e zgjedhur. Përveç kësaj, shumë demokratë kanë kundërshtuar disa pjesë të projektligjit që parashikojnë forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të mbrojtjes mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit.
Projektligji përfshin gjithashtu rreth 60 miliardë dollarë fonde shtesë për shpenzime ushtarake. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve pritet të përdoret për të përballuar shpenzimet që lidhen me konfliktin dhe për të mbështetur operacionet e sigurisë dhe mbrojtjes.
Mbështetësit e ligjit argumentojnë se këto fonde janë të nevojshme për të garantuar sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe për të mbështetur aleatët e saj, ndërsa kundërshtarët shqetësohen për rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe për mungesën e kontrollit të mjaftueshëm nga Kongresi.
Pas miratimit në Dhomën e Përfaqësuesve, projektligji tani kalon në Senat, ku pritet të zhvillohen diskutime dhe debate të mëtejshme për përmbajtjen dhe ndikimin e tij politik e financiar. /Telegrafi/