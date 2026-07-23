Britania shqyrton pezullimin e marrëveshjes tregtare me Izraelin
Mbretëria e Bashkuar ka shqyrtuar pezullimin e marrëveshjes së saj tregtare me Izraelin, pasi kishte ndërmarrë një vlerësim të ndikimit mbi pezullimin verën e kaluar.
Departamenti për Biznes dhe Tregti gushtin e kaluar ndërmori një vlerësim të ndikimit mbi pezullimin e Marrëveshjes së Partneritetit Tregtar Britani e Madhe-Izrael, marrëveshja e vazhdimësisë së vitit 2019 pas Brexit-it, përmes së cilës importet izraelite marrin trajtim preferencial tatimor dhe kryesisht hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar pa tarifa.
Vlerësimet e ndikimit shqyrtojnë gjëra të tilla si efektet ekonomike dhe sociale të ndryshimeve dhe kuptohet se ndërmerren shpesh në politikën tregtare.
Gjithashtu kuptohet se vlerësimi është ndërmarrë si një nga përgjigjet e Mbretërisë së Bashkuar ndaj veprimeve të qeverisë izraelite në Gaza dhe Bregun Perëndimor.
Në maj të vitit të kaluar, qeveria pezulloi bisedimet për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Izraelin.
Kjo ndodhi pasi sekretari i atëhershëm i jashtëm, David Lammy, i përshkroi komentet e ministrit izraelit të mbrojtjes mbi "spastrimin" e Gazës dhe "shkatërrimin e asaj që ka mbetur" si "të neveritshme" dhe "monstruoze".
Por marrëveshja tregtare Britani-Izrael mbeti në fuqi.
Nuk u dha asnjë shpjegim zyrtar pse, por ministri i tregtisë në atë kohë, Chris Bryant, tha në Dhomën e Komunave në tetor se "eksportet në Izrael mbështesin mijëra vende pune në Mbretërinë e Bashkuar".
Pezullimi i trajtimit preferencial tregtar "rrezikon pasoja të paparashikueshme dhe përçarje të konsiderueshme ekonomike për bizneset britanike", shtoi ai në përgjigje të një pyetjeje me shkrim.
Pse gusht 2025?
Në kohën kur u krye vlerësimi, gushtin e kaluar, në Gaza u shpall zia e bukës.
Bashkimi Evropian ishte nën presion për të pezulluar pjesë të Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael dhe, muajin pasardhës, propozoi pezullimin e koncesioneve tregtare.
Kishte kaluar më shumë se një vit nga mendimi këshillimor i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), i cili thoshte se shtetet duhet të parandalojnë çdo veprim ose tregti që mbështet ose ndihmon politikën e Izraelit për vendbanime në territoret e pushtuara palestineze.
Presidenti i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha në përgjigje të mendimit: "Populli hebre nuk është pushtues në tokën e tij, përfshirë kryeqytetin tonë të përjetshëm, Jerusalemin, as në Jude dhe Samari, atdheun tonë historik."
Vetëm në tetor 2025 hyri në fuqi marrëveshja e fundit e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit. /Telegrafi/