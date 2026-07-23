Protesta jashtë Kuvendit të Shqipërisë, Balla: Nuk është paqësore, është terrorizëm
Pas përshkallëzimit të tensioneve dhe përplasjeve fizike jashtë godinës së Kuvendit, ka reaguar Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla.
Balla në një postim në Facebook shkruan se kjo nuk është paqësore, por terrorizëm.
“Kjo nuk është më protestë paqësore, është terrorizëm. Gjaku i policisë është gjaku i shtetit. Kush ngre dorë kundër punonjësit të policisë, ka ngritur dorë kundër shtetit”, shkruan ai, gjersa ka publikuar një video të një polici të gjakosur në kokë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate