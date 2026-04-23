Bayerni i vendos “shpërblimin e artë” Kompanyt - ja sa fiton nëse e sjell Ligën e Kampionëve
Vincent Kompany, trajneri i Bayern Munich, mund të përfitojë një bonus të veçantë të konsiderueshëm nga klubi nëse skuadra e fiton Ligën e Kampionëve.
Sipas Sport Bild, kjo shpërblim financiar arrin në 1 milion euro.
Raportohet se kjo klauzolë bonusi është përfshirë në kontratën e re të specialistit belg. Palët kanë arritur marrëveshje vjeshtën e kaluar, ndërsa kontrata e Kompanyt është e vlefshme deri në vitin 2029.
Aktualisht, gjiganti bavarez ka arritur në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve dhe në këtë fazë do të përballet me kampionët në fuqi, Paris Saint-Germain.
Në ndërkohë, Bayerni e ka siguruar tashmë titullin e Bundesligës për këtë sezon para kohe, gjë që i jep ekipit mundësinë të përqendrohet maksimalisht në objektivin kryesor - triumfin në Evropë.
Ndeshjet gjysmëfinale janë planifikuar të zhvillohen më 28 prill dhe 6 maj./Telegrafi/