Bayerni do t'u thotë lamtumirë tre lojtarëve para ndeshjes kundër Kolnit
Nesër (e shtunë), Bayern Munichu jo vetëm që do të luajë ndeshjen e fundit të sezonit në shtëpi kundër Kolnit, por ka edhe një akt zyrtar lamtumire.
Përpara se të fillojë të rrëshqasë topi në orën 15:30, kampionët e rekordeve të Gjermanisë do t'u japin një lamtumirë ceremoniale lojtarëve që do të largohen nga klubi këtë verë.
Një e shtunë emocionuese në Allianz Arena me Leon Goretzka, Raphael Guerreiro dhe Nicolas Jackson që do të largohen nga Bavarezët.
Sipas gazetës gjermane Bild, treshja do të nderohet me lule dhe kolazhe para 75,000 spektatorëve në Allianz Arena.
Para së gjithash, Goretzka do të përkujtohet, duke shënuar fundin e epokës së tij plot trofe në Mynih. /Telegrafi/