Bastisje në Ohër, zbulohen lëndë narkotike te tre persona
Më 26.07.2026 në Ohër, oficerë policie nga Policia Kriminale e SPB Ohër ndaluan B.R. (30), G.J. (32) dhe S.N. (33), të gjithë nga Prilepi, njoftojnë nga MPB.
"Më 26.07.2026 në orën 01:20 në qendrën sportive "Biljanini izvori", gjatë një koncerti, oficerë policie ndaluan B.R. sepse iu gjet dhe iu sekuestrua marihuanë dhe një substancë pluhur e bardhë.
Më vonë, me urdhër gjykate, u krye një kontroll në banesën, të cilën ai e përdori së bashku me G.J. dhe S.N., gjatë së cilës u gjetën dhe u sekuestruan marihuanë, disa tableta, granata me mbetje marihuane, një objekt qelqi me kërpudha, si dhe objekte të tjera të dyshuara se kanë origjinë nga një krim.
Ata po mbahen në një stacion policor dhe pasi të hetohet dhe dokumentohet plotësisht incidenti, kundër tyre do të ngrihen akuza përkatëse", thuhet në deklaratë./Telegrafi/