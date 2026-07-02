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Zyrtarët policorë të Departamentit të Policisë Demir Hisar kanë ndaluar katër persona nga fshati Obednik, pasi gjatë kontrolleve në shtëpitë e tyre u gjetën armë dhe municione.

Siç njoftoi Ministria e Brendshme, në orën 10:10 të mëngjesit, E.R. (57) dhe E.R. (20) u privuan nga liria. Gjatë një kontrolli të kryer me urdhër të Gjykatës Themelore të Manastirit, në shtëpinë e tyre u gjetën tre pushkë gjuetie, një pistoletë sinjalizuese, 170 fishekë të kalibrave të ndryshëm, si dhe sende të tjera.

Më parë, në orën 09:45 të mëngjesit, oficerët e policisë arrestuan edhe R.M. (61) dhe R.Sh. (35), gjithashtu nga fshati Obednik. Gjatë një kontrolli në shtëpinë e tyre, të kryer me urdhër të gjykatës, u gjetën pesë pushkë, një pistoletë dhe 38 fishekë të kalibrave të ndryshëm.

Ministria e Brendshme informon se pas dokumentimit të plotë të ngjarjeve, kundër të katërve do të ngrihen padi përkatëse./Telegrafi/

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