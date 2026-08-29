Bashkia e Tiranës pa ‘kokë’, kryetari në qeli, Ristani pa kompetenca dhe asnjë pasues i caktuar
Bashkia e Tiranës ka juridikisht kryetar Erion Veliajn, por praktikisht ka mbetur pa një drejtues të identifikuar të administratës.
Veliaj ndodhet në qeli, ndërsa Anuela Ristanit i janë hequr kompetencat me të cilat drejtonte Bashkinë prej shkurtit të vitit 2025. Urdhri i dhënë nga Veliaj hyn në fuqi menjëherë, por nuk cakton askënd në vendin e saj.
Erion Veliaj është kryetar në letër, por ndodhet në qeli në pamundësi për të drejtuar efektivisht administratën e bashkisë më të madhe në vend. Për pasojë, Bashkia e Tiranës ka mbetur pa një kokë të përcaktuar për drejtimin e punëve të përditshme.
Dokumenti i firmosur nga Veliaj shfuqizon urdhrin e 14 shkurtit te vitit 2025 firmosur prej tij dhe përcakton se Ristani nuk ushtron më kompetencat e deleguara të kryetarit. Kjo do të thotë se drejtorët dhe strukturat e Bashkisë mund të vazhdojnë punën dhe të firmosin vetëm brenda kompetencave që kanë vetë ose që u janë deleguar më parë.
Ndërsa, aktet që kërkojnë autoritetin e kryetarit mund të firmosen nga Veliaj ose nga një person i autorizuar prej tij me një delegim të vlefshëm. Por, urdhri i fundit nuk identifikon një person të tillë. Nuk tregon kush koordinon drejtorët, kujt i raportojnë ata dhe kush merr vendimet që deri tani kalonin përmes Ristanit.
Ligjërisht, përgjegjësia për drejtimin e organit ekzekutiv vazhdon t’i përkasë kryetarit të zgjedhur, Erion Veliajt, por nga burgu ai nuk ka mundësi të qartësojë zinxhirin komandës mbetet i paqartë. Duke ngritur një pikëpyetje serioze se kush e qeveris sot Tiranen.
Raportohet se Veliaj shkarkoi Anuela Ristanin. Por dokumenti firmosur prej tij nuk e shkarkon shprehimisht nga posti i nënkryetares.
Ai e largon nga drejtimi i komanduar i Bashkisë, duke i hequr kompetencat e kryetarit. Bashkia e Tiranës, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese e ka një kryetar dhe ai është Erion Veliaj, por ai ndodhet në paraburgim dhe de fakto bashkia nuk e ka mbi kokë të zgjedhurin me votë që ka përgjegjësinë t’i japë përgjigje punëve të përditshme të këtij institucioni.
Bashkia e Tiranës është më e madhja në vend, duke e bërë në këtë mënyrë situatën shumë të vështirë në një kohë që ekziston ajo që mund të quhet ushtria e administratës bashkiake por asnjë prej tyre nuk ka përgjegjësinë ligjore që të jep zgjedhja me votë për të komanduar dhe drejtuar punët e përditshme të bashkisë. /Tch/