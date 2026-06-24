Bashkia e Shkupit: Këtë fundjavë do të bëhet dezinsektim ajror
Bashkia e Shkupit njofton qytetarët se këtë fundjavë që vjen, përkatësisht më 27.06.2026 (e shtunë) dhe 28.06.2026 (e diel), në orët e hershme të mëngjesit, do të kryejë dezinsektim ajror kundër formave të rritura të mushkonjave në zonën e Bashkisë së Shkupit.
"Nëse kushtet atmosferike nuk e lejojnë dezinsektimin, ai do të bëhet të nesërmen, kur kushtet atmosferike të jenë të favorshme, në të njëjtën kohë".
"Bletarët informohen që të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur bletët", thonë nga Bashkia e Shkupit.
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