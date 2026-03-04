Barcelona ringjall interesin për nënshkrimin e yllit të Tottenham
Barcelona ka riaktivizuar interesin për mbrojtësin holandez Micky van de Ven, duke e konsideruar atë si një përforcim prioritar për afatin kalimtar të verës.
Pas largimit të papritur të Inigo Martinez, drejtuesit katalanas po kërkojnë me urgjencë një qendërmbrojtës me autoritet dhe cilësi për të stabilizuar repartin defensiv, i cili ka pësuar shumë gola këtë sezon.
Emri i lojtarit të Tottenham Hotspur ka fituar terren si një nga alternativat më të preferuara brenda klubit.
Trajneri Hansi Flick e sheh Van de Ven si profilin ideal për sistemin e tij me presion të lartë dhe vijë mbrojtëse të avancuar.
Shpejtësia e jashtëzakonshme e 23-vjeçarit në Ligën Premier konsiderohet një aset kyç për të përmirësuar tranzicionet mbrojtëse.
Trajneri gjerman beson se holandezi do të përshtatej në mënyrë perfekte në krah ose në rotacion me emra si Ronald Araujo dhe Pau Cubarsi, duke rritur ndjeshëm konkurrencën në skuadër.
Nga ana financiare, operacioni paraqitet kompleks.
Klubi londinez e vlerëson kartonin e mbrojtësit rreth 65 milionë euro, një shumë e konsiderueshme për kushtet aktuale ekonomike të Barcelonës.
Megjithatë, situata sportive e Tottenhamit mund të ndikojë në hapjen e negociatave, sidomos nëse vetë lojtari shfaq gatishmëri për një hap të ri në karrierë, me synimin për të luftuar për trofe madhorë evropianë.
Drejtuesit katalanas po punojnë mbi skema financiare që do të mundësonin paraqitjen e një oferte konkurruese.
Klubi synon të shfrytëzojë stabilitetin relativ institucional për të ndërtuar një mbrojtje solide dhe afatgjatë.
Van de Ven shihet jo vetëm si një zgjidhje emergjente, por si një investim strategjik për të ardhmen.
Nëse transferimi realizohet, do të ishte një sinjal i qartë ambicieje nga ana e Barcelonës për rikthimin në elitën evropiane.
Me mbështetjen e plotë të Flick, klubi është i vendosur të përforcojë prapavijën dhe ta kthejë atë në një pikë të fortë.
Van de Ven konsiderohet si pjesa që mungon për ta bërë skuadrën katalanase më të qëndrueshme dhe konkurruese në të gjitha frontet. /Telegrafi/