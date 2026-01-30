Barcelona po planifikon të marrë pjesë në Kupën e Botës për Klube 2029
Sipas raportimeve të Mundo Deportivo, Barcelona ka nisur tashmë planifikimet për të siguruar pjesëmarrjen në Kupën e Botës për Klube 2029.
Aktualisht, klubi katalanas ndodhet në një pozitë shumë të favorshme për kualifikim, falë paraqitjeve të forta në garat evropiane.
Rezultatet në Ligën e Kampionëve nga sezonet 2024/25 deri në 2027/28 do të merren parasysh për renditjen kualifikuese të turneut.
Në ciklin e mëparshëm, Barcelona ishte penalizuar nga eliminimet e hershme në edicionet 2021/22 dhe 2022/23, situatë që përfitoi Atletico Madrid.
Megjithatë, këtë herë panorama është ndryshe.
Barcelona aktualisht renditet e treta në klasifikimin e përgjithshëm me 63 pikë, pas Arsenalit (71 pikë) dhe Interit (66 pikë).
Katalanasit kanë krijuar tashmë një avantazh të konsiderueshëm ndaj rivalëve vendas, me Real Madridin që numëron 45 pikë dhe Atletico Madridin 43.
Ecuria pozitive e sezonit të kaluar, ku Barça arriti në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, si dhe kualifikimi aktual në fazën e 1/16-ve, kanë forcuar ndjeshëm pozitat e klubit në këtë cikël katërvjeçar.
Ndërkohë, kampionët në fuqi të Kupës së Botës për Klube janë Chelsea, të cilët triumfuan ndaj Paris Saint-Germain verën e kaluar, duke fituar edicionin e parë të këtij formati të ri të turneut. /Telegrafi/