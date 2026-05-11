“Barazim me shije humbje”, Vedat Muriqi beson se Mallorca e meritoi fitoren ndaj Villarrealit
Sulmuesi Vedat Muriqi thotë se Mallorca e meritoi fitoren në përballjen ndaj Villarrealit.
Ylli i Kosovës ishte goalshënuesi i vetëm për ekipin e tij në barazimin 1-1 ndaj Villarrealit, ku Mallorca dominoi në periudhën më të madhe të kohës.
Muriqi, që ishte pranë edhe të shënonte edhe një tjetër gol, beson se portieri i Villarrealit ishte më meritori që skuadra e tij e nxorri këtë besim, duke e vlerësuar si “barazim me shije humbje”.
“Duket si barazim me shije humbjeje, por pasi e nisëm duke qenë në disavantazh, prapë është lehtësim”.
“Jemi në sprintin final të sezonit, kanë mbetur edhe tri ndeshje. Duke ditur se ishte ndeshja e parafundit në shtëpi, edhe pse ata kanë ekip të fortë, unë prisja shumë më tepër – një fitore”.
“Tani s’ka më kthim mbrapa, përballë një Villarreali që tashmë e ka siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve. Janë skuadër shumë e mirë dhe fakti që morëm një pikë pasi pësuam të parët më bën të lumtur. Nëse nuk mund të fitosh, nuk duhet të humbësh. Krijuam më shumë raste, por portieri i tyre bëri disa pritje fantastike”, shpjegoi ai.
Lojtari kosovar u shpreh i zhgënjyer që tifozëve nuk arritën t’u japin arsye për festë.
“Ata na mbështesin gjithmonë. Është për të ardhur keq që po luajmë dy ndeshje radhazi në udhëtim, por shpresoj të marrim dy fitore radhazi jashtë dhe në javën e fundit t’u japim këtyre njerëzve, që e meritojnë, diçka për të gëzuar”.
Ndërkohë, Muriqi tani ka 22 gola në La Liga, vetëm dy më pak se Kylian Mbappe, që po prinë në garën për Pichichi./Telegrafi/