Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Taulant Balla, publikoi një sërë fotografish nga takimi me Iniciativën “Të gjithë për luftëtarin” në Kuvendin e Shqipërisë.

I quajti Fotot e ditës: Liria ka emër.

Në këtë takim morën pjesë rreth 20 ish- luftëtarë, të veshur në uniforma të UÇK-së.

Me këtë rast, u vu theksi te çështja e ish-drejtuesve të UÇK-së, të cilët tash e mbi pesë vjet po mbahen në paraburgim në Hagë.

Veterani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Agim Pllashniku, tha për Kosova Press se kjo vizitë është një mesazh uniteti dhe qëndrueshmërie në mbrojtje të vlerave të luftës çlirimtare.

Përfaqësuesit e Iniciativës “Të gjithë për luftëtarin” shprehën qëndrimin e tyre lidhur me këtë proces dhe nevojën për drejtësi.

Po ashtu, në shenjë respekti dhe mirënjohjeje për mbështetjen e dhënë dhe rezolutës kundër Gjykatës Speciale në Hagë , Iniciativa “Të gjithë për luftëtarin” e nderoi me një mirënjohje Kuvendin e Shqipërisë.

